HOCHTIEF Aktie
|369,80EUR
|-5,20EUR
|-1,39%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 280 auf 419 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die spanische ACS und Hochtief dürften besonders vom Bau von Datenzentren profitieren, schrieb Tom Zhang am Freitagabend. Die Unternehmen seien stark auf Bauinfrastruktur im Zusammenhang mit Energieversorgung spezialisiert./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 18:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
419,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
352,00 €
|
Abst. Kursziel*:
19,03%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
369,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,30%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|371,80
|-0,85%
