WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit einem starken Auftragseingang sieht sich Philippe Lorrain in seiner positiven Haltung zu dem Lagerausrüster bestätigt. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung schrieb, habe es auch im Rahmen einer Telefonkonferenz ermutigende Aussagen gegeben. Das Unternehmen bleibe "Fest im Sattel"./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,17 €
|
Abst. Kursziel*:
47,16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,10%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|08:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|30.04.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|30.04.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
