Deutsche Börse Aktie

260,70EUR -0,30EUR -0,11%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

05.05.2026 08:10:27

Deutsche Börse Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 302 auf 293 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Börsenbetreibers seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028. Der Grund seien geringere Umsatzprognosen für die Bereiche Handel und Clearing, die nur teilweise durch höhere Umsätze in den Bereichen Fonds- und Sicherheitsdienstleistungen kompensiert würden./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
293,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
275,00 € 		Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
260,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:10 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
29.04.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
