Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 302 auf 293 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Börsenbetreibers seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028. Der Grund seien geringere Umsatzprognosen für die Bereiche Handel und Clearing, die nur teilweise durch höhere Umsätze in den Bereichen Fonds- und Sicherheitsdienstleistungen kompensiert würden./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
293,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
275,00 €
|
Abst. Kursziel*:
6,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
260,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:10
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
