HUGO BOSS Aktie
|37,12EUR
|1,37EUR
|3,83%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Modekonzern habe beim operativen Ergebnis die von ihm selbst zur Verfügung gestellte Konsensschätzung deutich übertroffen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Gründe seien der etwas geringer als erwartete Umsatzrückgang sowie vor allem eine stärkere Verbesserung der Bruttomarge./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,07 €
|
Abst. Kursziel*:
7,90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:49
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
