AB InBev Aktie
|67,46EUR
|4,38EUR
|6,94%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit Blick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen, lobte Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das EPS im geringen einstelligen Prozentbereich. Zudem hob sie für AB Inbev noch die positive Absatzmengenentwicklung und den bestätigten Jahresausblick hervor./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67,34 €
|
Abst. Kursziel*:
8,41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,42
|6,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:23
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:09
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:09
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.