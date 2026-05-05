AB InBev Aktie

67,46EUR 4,38EUR 6,94%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 09:10:46

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit Blick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen, lobte Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das EPS im geringen einstelligen Prozentbereich. Zudem hob sie für AB Inbev noch die positive Absatzmengenentwicklung und den bestätigten Jahresausblick hervor./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,34 € 		Abst. Kursziel*:
8,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investmentbeispiel Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

28.04.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
21.04.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
14.04.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
07.04.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
31.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
24.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
17.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
10.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
27.04.26 AB InBev Buy UBS AG
20.04.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
13.04.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,42 6,88% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

10:23 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:12 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:09 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:28 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
08:07 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07:15 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:15 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
06:54 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 Walmart Buy UBS AG
04.05.26 McDonald's Buy UBS AG
04.05.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Unilever Overweight Barclays Capital
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
04.05.26 AXA Overweight Barclays Capital
04.05.26 Allianz Underweight Barclays Capital
04.05.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen