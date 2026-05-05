HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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05.05.2026 08:03:29

HSBC Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,60 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,59 £ 		Abst. Kursziel*:
0,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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