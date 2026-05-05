HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,60 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,59 £
|
Abst. Kursziel*:
0,04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
06:19
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04.05.26
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Analysen zu HSBC Holdings plc
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