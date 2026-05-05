Fraport Aktie

68,25EUR -0,50EUR -0,73%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 08:47:14

Fraport Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Graham Hunt schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Flughafenbetreiber habe im ersten Quartal die Erwartungen "ganz klar" übertroffen dank einer guten Kostenkontrolle. Er glaubt daran, dass dies am Markt gut ankommen werde nach der jüngsten Kursschwäche. Der Ausblick habe Bestand, wobei bislang nicht von Kerosin-Engpässen ausgegangen werde. Die Spannnungen im Nahen Osten blieben aber ein Unsicherheitsfaktor./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,75 € 		Abst. Kursziel*:
40,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,19%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

mehr Analysen
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Fraport Hold Warburg Research
22.04.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 68,25 -0,73% Fraport AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:23 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
10:10 Rheinmetall Buy UBS AG
10:09 Springer Nature Overweight Barclays Capital
10:08 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:12 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:09 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:28 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
08:07 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07:15 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:15 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
06:54 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 Walmart Buy UBS AG
04.05.26 McDonald's Buy UBS AG
04.05.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Unilever Overweight Barclays Capital
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen