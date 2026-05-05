Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Graham Hunt schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Flughafenbetreiber habe im ersten Quartal die Erwartungen "ganz klar" übertroffen dank einer guten Kostenkontrolle. Er glaubt daran, dass dies am Markt gut ankommen werde nach der jüngsten Kursschwäche. Der Ausblick habe Bestand, wobei bislang nicht von Kerosin-Engpässen ausgegangen werde. Die Spannnungen im Nahen Osten blieben aber ein Unsicherheitsfaktor./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,75 €
|
Abst. Kursziel*:
40,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,19%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Analysen zu Fraport AG
|08:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
