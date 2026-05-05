Fresenius Medical Care Aktie
|37,13EUR
|-1,60EUR
|-4,13%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des ersten Quartals hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Bericht. Er rechnet nicht mit einer größeren Veränderung der Markterwartungen, zumal auch die Jahresziele des Dialysekonzerns Bestand hätten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,59 €
|
Abst. Kursziel*:
9,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:09
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
