FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 825 auf 830 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidungen in Großbritannien zur Besteuerung dürften sich positiv auf die Kurse der dortigen Banken auswirken, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könnten sich die Geldhäuser wieder auf das Geldverdienen konzentrieren, basierend nicht zuletzt auf britischen Staatsanleihen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.