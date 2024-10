LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 800 auf 730 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Aman Rakkar kappte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen. Er sieht zunehmende Risiken für die Ergebnisentwicklung und erwartet, dass die Kosten beim neuen Chef der Bank in den Fokus rücken./ag/tih



