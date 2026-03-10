Symrise Aktie
|72,00EUR
|0,08EUR
|0,11%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
71,30 €
|
Abst. Kursziel*:
17,81%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,67%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
