Symrise Aktie

72,00EUR 0,08EUR 0,11%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

10.03.2026 08:06:24

Symrise Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
71,30 € 		Abst. Kursziel*:
17,81%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
72,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,67%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

