Iberdrola Aktie

21,06EUR -0,23EUR -1,08%
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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28.07.2026 14:59:03

Iberdrola SA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 19,80 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils hob in einer Analyse vom Montagnachmittag seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2027 an, zuvorderst infolge der jüngsten Käufe des Versorgers. Die teuren Akquisitionen sowie hohen Investitionen müssten aber zunächst verdaut werden./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
21,09 € 		Abst. Kursziel*:
-5,17%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
21,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,03%
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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