NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 19,80 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils hob in einer Analyse vom Montagnachmittag seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2027 an, zuvorderst infolge der jüngsten Käufe des Versorgers. Die teuren Akquisitionen sowie hohen Investitionen müssten aber zunächst verdaut werden./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:00 / UTC





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