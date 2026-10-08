SUSS MicroTec Aktie
|65,45EUR
|-0,95EUR
|-1,43%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber der Aktien des Technologieunternehmens sei die Klarheit beim Auftragsbestand, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser dürften sich im weiteren Verlauf des Jahres noch verbessern./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,60 €
|
Abst. Kursziel*:
52,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,79%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 100 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
07.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|65,25
|-1,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG