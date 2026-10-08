Porsche vz. Aktie
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Ton des Managements sei nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zu den Marken und ihrer Positionierung, zur Optimierung der Kosten, der Kapitaleffizienz und den Ausschüttungen seien überwiegend so erwartet worden./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,33 €
|
Abst. Kursziel*:
15,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,46%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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