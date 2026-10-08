Porsche vz. Aktie
|42,47EUR
|-0,44EUR
|-1,03%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Investorentag des Sportwagenbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Falls die Schwaben ihre vorgestellten strategischen Ziele erreichten, würden sie in einem vor allem in Europa schwierigen Markt positiv herausragen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,53%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
42,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,82%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-News: Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor (EQS Group)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 49 Euro (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-News: Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor (EQS Group)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)