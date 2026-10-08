Porsche vz. Aktie

42,47EUR -0,44EUR -1,03%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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08.10.2026 08:18:53

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Investorentag des Sportwagenbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Falls die Schwaben ihre vorgestellten strategischen Ziele erreichten, würden sie in einem vor allem in Europa schwierigen Markt positiv herausragen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42,34 € 		Abst. Kursziel*:
-5,53%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
42,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,82%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,54 -0,86% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Aktuelle Aktienanalysen

08:57 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
08:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08:53 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
08:51 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
08:50 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
08:30 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:14 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08:09 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:58 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Unilever Sell UBS AG
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
07.10.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 ams neutral Deutsche Bank AG
07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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