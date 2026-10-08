arGEN-X Aktie
|692,40EUR
|-134,40EUR
|-16,26%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 986 Euro belassen. Der Flop der Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms überrasche nicht, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Behandlung dieser heterogenen Erkrankung habe es schon lange keine Innovationen mehr gegeben. Derweil rechtfertige der Phase-II-Erfolg und der geplante Start einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten FB102 zur Behandlung von Zöliakie den Wechsel an der Konzernspitze im Frühjahr. Denn der neue Chef sei geholt worden, um den Pharmakonzern breiter aufzustellen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
986,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
681,80 €
|
Abst. Kursziel*:
44,62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
692,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,40%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|684,20
|-17,25%
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|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
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|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
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|Ahold Delhaize Neutral
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|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG