SAFRAN Aktie
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
08.10.2026 09:58:04
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 398 Euro belassen. Christophe Menard rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit abermals soliden Resultaten des Triebwerkbauers. Der Umsatz dürfte um 13 Prozent gestiegen sein./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
398,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
310,50 €
|
Abst. Kursziel*:
28,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
310,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,30%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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