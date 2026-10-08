FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 398 Euro belassen. Christophe Menard rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit abermals soliden Resultaten des Triebwerkbauers. Der Umsatz dürfte um 13 Prozent gestiegen sein./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.