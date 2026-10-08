ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Im bisherigen Jahresverlauf sei eine deutliche Divergenz bei den Rohstoffpreisen zu beobachten gewesen, schrieb Daniel Major in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Minenwerten. Während Kupfer neue Rekordstände getestet habe, habe sich Eisenerz am unteren Ende der Kostenkurve bewegt. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Für Kupfer erwartet er eine längere Phase erhöhter Preise. In den kommenden Monaten dürften zudem die Preise für Kraftwerkskohle steigen. Bei Uran sieht er mittelfristig Aufwärtspotenzial. Für Gold bleibt er zudem weiter optimistisch. Bei Eisenerz indes sieht er begrenzte Abwärtsrisiken./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:34 / GMT



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