Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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08.10.2026 11:47:33

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Im bisherigen Jahresverlauf sei eine deutliche Divergenz bei den Rohstoffpreisen zu beobachten gewesen, schrieb Daniel Major in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Minenwerten. Während Kupfer neue Rekordstände getestet habe, habe sich Eisenerz am unteren Ende der Kostenkurve bewegt. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Für Kupfer erwartet er eine längere Phase erhöhter Preise. In den kommenden Monaten dürften zudem die Preise für Kraftwerkskohle steigen. Bei Uran sieht er mittelfristig Aufwärtspotenzial. Für Gold bleibt er zudem weiter optimistisch. Bei Eisenerz indes sieht er begrenzte Abwärtsrisiken./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
82,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69,21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Daniel Major 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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