Porsche vz. Aktie
|42,93EUR
|0,02EUR
|0,05%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Sportwagenbauer ebne den Weg zu einer prozentual zweistelligen operativen Gewinnmarge, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre hoch./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,84 €
|
Abst. Kursziel*:
40,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,53%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:58
|EQS-News: Porsche AG establishes “Home of Sports Cars” and increases its stake in Manthey Racing GmbH to 67 per cent (EQS Group)
|
09:58
|EQS-News: Porsche AG etabliert „Home of Sports Cars” und erhöht in diesem Zug seine Beteiligung an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent (EQS Group)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-News: Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor (EQS Group)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 49 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:33
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG