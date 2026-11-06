Intesa Sanpaolo Aktie
|6,17EUR
|-0,03EUR
|-0,53%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen und rollte die Bewertungsbasis für ihr Kursziel etwas nach vorn./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,18 €
|
Abst. Kursziel*:
32,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,17
|-0,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG