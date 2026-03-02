Swiss Re Aktie
|148,70EUR
|-0,95EUR
|-0,63%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Ein umfangreicherer Aktienrückkauf sei zwar "nice to have", verändere die Lage aus Investorensicht aber nicht grundlegend, schrieb Ben Cohen am Sonntag. Der Experte sieht bei Munich Re bessere Wachstumsperspektiven und bei der französischen Scor eine niedrigere Bewertung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:30 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
118,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
135,25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12,75%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
135,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,66%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|148,70
|-0,63%
