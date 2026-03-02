TotalEnergies Aktie
|69,99EUR
|2,76EUR
|4,11%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Öl- und Gasproduzent sei gestärkt ins Jahr gegangen, schrieb Henry Tarr am Sonntag. Der Verschuldungsgrad sei niedrig und das Produktionswachstum belaufe sich auf drei Prozent. Die Kapitalausgaben dürften sinken und es gebe für das Unternehmen attraktive Projekte, um in Wachstum zu investieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|69,99
|4,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12:42
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:17
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:14
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:38
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.