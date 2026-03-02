Schneider Electric Aktie
|266,70EUR
|-8,30EUR
|-3,02%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das höhere Kursziel am Freitag mit Zuversicht hinsichtlich der Profitabilität. Diese basiere wiederum auf starken Preisen und den internen Verbesserungsmaßnahmen des Industriegüterkonzerns./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
268,30 €
|
Abst. Kursziel*:
15,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
266,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
