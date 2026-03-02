Fresenius Medical Care Aktie
|39,58EUR
|0,21EUR
|0,53%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
02.03.2026 10:17:26
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde für den Dialysespezialisten ein Übergangsjahr ohne Wachstum bei sinkenden Gewinnen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39,13 €
|
Abst. Kursziel*:
7,33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,58
|0,53%
