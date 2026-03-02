Novo Nordisk Aktie
|31,73EUR
|0,09EUR
|0,28%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 400 auf 260 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate werde zur "Show-me-Story", müsse also zunächst wieder Erfolge vorweisen, um für Anleger interessant zu werden, schrieb James Quigley am Montag mit Blick auf eine zuletzt enttäuschende Vergleichsstudie mit CagriSema. Er hat seine Umsatzerwartung für das Mittel als Kombi- und Einzelpräparat (CagriSema und Cagri Mono) nun mehr als halbiert auf rund 5 Milliarden Dollar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
260,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
237,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Novo Nordisk Foundation backs quantum computing and life sciences beyond Denmark (Financial Times)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Novo Nordisk halves US price of weight-loss drug (Financial Times)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.02.26
|Novo Nordisk shares drop 15% after poor trial results for new obesity drug (Financial Times)
|
23.02.26
|Novo Nordisk shares drop 16% after poor trial results for new obesity drug (Financial Times)
|
20.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|31,63
|-0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG