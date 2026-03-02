Befesa Aktie
|33,34EUR
|-0,36EUR
|-1,07%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recycler von Metallstäuben und Schlacken trete nun in eine Phase geringerer Investitionen ein, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Das mache den Weg frei zu einem steigenden Free Cashflow. Das wiederum stärke die Bilanz und ermögliche dem Unternehmen Aktienrückkäufe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,24 €
|
Abst. Kursziel*:
20,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
27.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Befesa-Aktie im Minus: Ergebnis entspricht den Prognosen (dpa-AFX)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft steigern (dpa-AFX)
|
26.02.26
|EQS-News: Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow (EQS Group)
Analysen zu Befesa
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|33,34
|-1,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG