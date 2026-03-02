Beiersdorf Aktie
|104,95EUR
|-2,10EUR
|-1,96%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum dürfte sich zuletzt verbessert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick am Montag. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien niedrig, der Hamburger Konsumgüterhersteller habe Chancen, sie zu übertreffen. Der Ausblick dürfte allerdings weiterhin von Zurückhaltung geprägt sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
105,25 €
|
Abst. Kursziel*:
18,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
104,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|105,25
|-1,68%
