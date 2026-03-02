LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisrisiken sprächen kurzfristig gegen eine Neubewertung, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Letztlich sieht er aber immenses Wertpotenzial./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.