GSK Aktie
|24,93EUR
|0,03EUR
|0,12%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz mit dem Mittel Ojjaara gegen krankheitsbedingte Blutarmut sei zuletzt um 8 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Beim Mittel Apretude, eine Prophylaxe gegen HIV-Ansteckung, sei der Umsatz dagegen im selben Zeitraum um 5 Prozent gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,81 £
|
Abst. Kursziel*:
-22,05%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,09%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|24,93
|0,12%
