AIXTRON Aktie
|26,78EUR
|-0,44EUR
|-1,62%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,78 €
|
Abst. Kursziel*:
4,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
|
Analyst Name::
Madeleine Jenkins
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|AIXTRON-Aktie gefragt: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung (dpa-AFX)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu AIXTRON SE
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|27,10
|-0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital