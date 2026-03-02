Befesa Aktie
|33,60EUR
|-0,10EUR
|-0,30%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
02.03.2026 11:11:09
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. 2026 gehe es für den Industrierecycler vor allem um die US-Volumina, schrieb Olivier Calvet am Montag im Nachgang des jüngsten Geschäftsberichts./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,40 €
|
Abst. Kursziel*:
25,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesa
|
27.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Befesa-Aktie im Minus: Ergebnis entspricht den Prognosen (dpa-AFX)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft steigern (dpa-AFX)
|
26.02.26
|EQS-News: Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow (EQS Group)
Analysen zu Befesa
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|33,50
|-0,59%
