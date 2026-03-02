Saint-Gobain Aktie

83,14EUR -2,46EUR -2,87%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

02.03.2026 10:14:47

Saint-Gobain Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jon Bell in seiner am Montag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
83,04 € 		Abst. Kursziel*:
11,99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
83,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

10:14 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 83,20 -2,80% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

