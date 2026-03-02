Saint-Gobain Aktie
|83,14EUR
|-2,46EUR
|-2,87%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
02.03.2026 10:14:47
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jon Bell in seiner am Montag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83,04 €
|
Abst. Kursziel*:
11,99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
