NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 39 Euro angehoben. Die jüngste Kurskorrektur habe die Aktie des Photovoltaikspezialisten wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau gebracht, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Sparte HBS erwartet er kurzfristig keine wesentliche Erholung. Das bestehende Kosteneinsparprogramm in Verbindung mit dem weiterhin hohen Auftragseingang im Bereich Großprojekte dürfte jedoch in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Steigerung der Profitabilität führen./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.