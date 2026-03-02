International Consolidated Airlines Aktie
|4,55EUR
|-0,25EUR
|-5,17%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
02.03.2026 10:16:59
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe abgeliefert wie versprochen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Bilanz./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|IAG-Aktie deutlich tiefer: British-Airways-Mutter verdient mehr als je zuvor (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|BA owner says pre-pandemic level of business travel is ‘ancient history’ (Financial Times)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.02.26
|Virgin Atlantic on track to poach ‘tens of thousands’ of BA frequent flyers (Financial Times)
|
19.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,58
|-4,58%
