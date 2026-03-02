Symrise Aktie

02.03.2026 15:24:42

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor den am 4. März erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Edward Hockin erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller seine ausgegebene Prognose eines Umsatzwachstums für 2025 aus eigener Kraft von 2,3 bis 3,3 Prozent erfüllen wird, wohl aber eher am unteren Ende. Dies habe die Aktie zusammen mit angekündigten Aktienrückkäufen in den vergangenen Wochen gestützt. Für 2026 rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

