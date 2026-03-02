Symrise Aktie
|75,76EUR
|-1,02EUR
|-1,33%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
76,28 €
|
Abst. Kursziel*:
10,12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
75,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
