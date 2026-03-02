Symrise Aktie

75,76EUR -1,02EUR -1,33%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

02.03.2026 13:24:48

Symrise Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
76,28 € 		Abst. Kursziel*:
10,12%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
75,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

