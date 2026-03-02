National Grid Aktie
|16,00EUR
|0,20EUR
|1,27%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
02.03.2026 10:13:23
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Gestiegene Ziele für das Ergebniswachstum so wie der auf 2031 verlängerte Ausblickshorizont des Netzbetreibers dürften am Markt gut ankommen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|16,00
|1,27%
