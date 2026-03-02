Roche Aktie
|360,80CHF
|-6,20CHF
|-1,69%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Neue Studiendaten für das Mittel Fenebrutinib gegen eine Form der Multiplen Sklerose belegten eine starke Effizienz, schrieb Richard Vosser am Montag. Mit Blick auf die Verträglichkeit gebe es aber noch offene Fragen, auch mit Blick auf die für eine Zulassung des Mittels Zuständigen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
