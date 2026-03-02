Valeo Aktie
|11,76EUR
|-0,39EUR
|-3,21%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen für 2025 von 11 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Autozulieferers verschiebe sich zwar ins Jahr 2027, schrieb Romain Gourvil am Freitagabend. Eine Restrukturierung dürfte aber in diesem Jahr die Profitabilität erhöhen. Unterstützend wirke zudem die Dynamik bei den Aufträgen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,73 €
|
Abst. Kursziel*:
19,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Valeo SA
|11,75
|-3,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG