Valeo Aktie

11,76EUR -0,39EUR -3,21%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

02.03.2026 09:57:29

Valeo SA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen für 2025 von 11 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Autozulieferers verschiebe sich zwar ins Jahr 2027, schrieb Romain Gourvil am Freitagabend. Eine Restrukturierung dürfte aber in diesem Jahr die Profitabilität erhöhen. Unterstützend wirke zudem die Dynamik bei den Aufträgen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Buy
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,73 € 		Abst. Kursziel*:
19,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:57 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Valeo Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
