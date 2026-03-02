HENSOLDT Aktie

77,70EUR 3,10EUR 4,16%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

02.03.2026 13:25:40

HENSOLDT Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 97 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Hensoldt sei eigentlich ein langfristig orientiertes Unternehmen mit guten Perspektiven, leide aber weiterhin unter kurzfristigen operativen Herausforderungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
77,95 € 		Abst. Kursziel*:
21,87%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
77,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

