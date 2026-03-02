HENSOLDT Aktie
|77,70EUR
|3,10EUR
|4,16%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 97 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Hensoldt sei eigentlich ein langfristig orientiertes Unternehmen mit guten Perspektiven, leide aber weiterhin unter kurzfristigen operativen Herausforderungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
77,95 €
|
Abst. Kursziel*:
21,87%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
77,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
