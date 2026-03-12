BMW Aktie

79,98EUR -0,94EUR -1,16%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

12.03.2026 09:15:08

BMW Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Dem Zielkorridor für die operative Marge 2026 im Autosegment von 4 bis 6 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 5,3 Prozent gegenüber, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
80,18 € 		Abst. Kursziel*:
43,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
79,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,79%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

