Zalando Aktie

22,23EUR 1,86EUR 9,13%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

12.03.2026 09:15:11

Zalando Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem den Aktienrückkauf und die bestätigten Ziele für 2028 hervor./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,93 € 		Abst. Kursziel*:
100,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97,93%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:15 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Zalando Overweight Barclays Capital
08:47 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
