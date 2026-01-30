JENOPTIK Aktie

25,72EUR 1,26EUR 5,15%
JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 08:23:32

JENOPTIK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf den Führungswechsel und die besseren Erholungsaussichten für 2026 im Halbleiter-Kerngeschäft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,56 € 		Abst. Kursziel*:
9,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
08:23 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 25,54 4,42% JENOPTIK AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:23 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:17 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:05 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
08:03 adidas Buy Deutsche Bank AG
07:44 SUSS MicroTec Buy UBS AG
07:44 adidas Buy UBS AG
07:20 Diageo Outperform RBC Capital Markets
07:19 SAP Buy UBS AG
07:14 Apple Neutral UBS AG
07:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:05 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
06:47 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
29.01.26 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
29.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
29.01.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
29.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 SAP Verkaufen DZ BANK
29.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen