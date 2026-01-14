JPMorgan Chase Aktie

267,40EUR 0,55EUR 0,21%
JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 11:24:01

JPMorgan ChaseCo Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JPMorgan von 300 auf 310 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal der US-Bank sei "leicht besser" gewesen als erwartet, schrieb Philipp Häßler am Mittwoch. Von dem für 2026 avisierten Kostenanstieg zeigte sich der Experte aber negativ überrascht. Er ergänzte noch, dass die von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Begrenzung der Kreditkartenzinsen negativ für das Institut wären./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Halten
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 310,90 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 310,90 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten