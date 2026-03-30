LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Jungheinrich mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragsentwicklung im vergangenen Quartal sowie der Umsatz- und Auftragsausblick auf 2026 hätten enttäuscht, schrieb Timothy Lee am Freitagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Der Gabelstapler-Hersteller habe aber ungeachtet kurzfristiger Makro-Risiken in wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht, so etwa mit Projektaufträgen im Bereich Lagerautomatisierung, weiter soliden Margen und Portfolioerweiterungen zur Unterstützung des Wachstums./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT





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