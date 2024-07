NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering nach Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung von 340 auf 300 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Hoffnung, dass der Modekonzern die Erwartungen im Vorfeld weit genug zurückgeschraubt hat, habe sich als unberechtigt erwiesen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während der Aufschwung der Marke Gucci (und des gesamten Konzerns) weitergehe, scheine er sich durch die zunehmenden Probleme bei der Kundenfrequenz zu verzögern. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die Reiseausgaben - ein Phänomen, das wahrscheinlich viele Branchenunternehmen betreffe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 16:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 16:34 / ET





