NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor Quartalszahlen von 350 auf 325 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des Luxusgüterkonzerns habe wohl keine nennenswerte Trendwende zum ersten Jahresviertel gebracht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die meisten Konzernmarken (mit Ausnahme von Bottega Veneta und Schmuck) sollten unter Druck gestanden haben, was zu einem Umsatzminus (ohne Berücksichtigung von Wechselkursen) und einem deutlichen Ergebnisrückgang (Ebit) geführt haben dürfte./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 00:15 / BST



