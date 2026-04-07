KION GROUP Aktie
|42,18EUR
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|0,43%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 71 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Höhere Kapitalkosten (WACC) seien der Hauptgrund für das gesenkte Kursziel, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Den Staplerbauer sieht er weiter gut positioniert, um von langfristigen Intralogistik-Megatrends zu profitieren. Die Analysten-Telefonkonferenz mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal sei jedoch verwirrend gewesen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 12:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41,74 €
|
Abst. Kursziel*:
50,93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,36%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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02.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
31.03.26
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, buy (EQS Group)
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26.03.26
|EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, Kauf (EQS Group)
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26.03.26
|EQS-PVR: KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu KION GROUP AG
|08:36
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.