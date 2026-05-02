KION GROUP Aktie
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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe auftragsseitig positiv überrascht sowie mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,28 €
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Abst. Kursziel*:
53,57%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
44,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,88%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
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|KION-Aktie mit Plus: Gewinnsprung nach Verlust - Auftragseingang über Erwartungen (dpa-AFX)
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