KION GROUP Aktie

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KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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30.04.2026 10:39:38

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe klar positiv überrascht, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er sprach von einem insgesamt ordentlichen Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,31 € 		Abst. Kursziel*:
57,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,41%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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